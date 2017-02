Girona, capital de la gestió de residus

Fira de Girona acollirà del 6 al 8 de febrer el Fòrum #wasteinprogress, una trobada internacional de gestió de residus municipals en què dotze ciutats pioneres en aquest àmbit presentaran les seves experiències d'èxit. Es tracta del primer fòrum internacional d'aquestes característiques, i l'objectiu serà posar en contacte les administracions, empreses i tècniques per tal de debatre i analitzar conjuntament diverses solucions innovadores i efectives en la recollida de residus municipals. Més de 400 persones assistiran a cadascuna de les jornades, que també serviran per potenciar el networking.

Les dotze ciutats que hi particpiaran són Seül (Corea de Sud), Milà (Itàlia), Munic (Alemanya), Adelaida (Austràlia), San Francisco (EUA), Anvers (Bèlgica), Tallinn (Estònia), Cardiff (Regne Unit), Ljubljana (Eslovènia), Parma (Itàlia), Imola (Itàlia) i Sanremo (Itàlia). Totes elles tenen percentatges superiors als 50% en recollida selectiva, mentre que en alguns indicadors arriben fins i tot al 80%. Les ponències serviran per donar a conèixer com han aconseguit implantar amb èxit aquests sistemes, tenint en compte aspectes com els costos i inversions, l'organització del servei, els horaris i les freqüències, la comunicació amb els ciutadans, l'acceptació social i els punts forts i febles de cada experiència.

Entre els assistents hi haurà regidors, tècnics municipals i empreses tant de Catalunya com de la resta de l'estat espanyol. Hi ha més de 400 inscrits per a cada jornada, amb professionals i polítics procedents de llocs com el País Basc, Navarra, País Valencià, Andalusia, Madrid, Illes Canàries, Astúries i les Illes Balears. També hi ha inscripcions procedents d'Andorra i fins i tot d'Alemanya. El 50% dels assistents són de perfil tècnic, un 30% són càrrecs electes en ajuntaments i un 20% treballen en empreses del sector.

El certamen també comptarà amb el Fòrum Innovació, en què empreses i organitzacions d'arreu del món presentaran en quinze minuts projectes en què han utilitzat les noves tecnologies per a la recollida de residus o per millorar els resultats i eficiències del servei de recollida. Fins a 30 organitzacions van presentar els seus projectes, dels quals se n'han seleccionat 12. Un dels més destacats és el que presentarà el Ministeri d'Infraestructures i Medi Ambient d'Holanda, que tractarà sobre com millorar la recollida de residus en àrees urbanes d'alta densitat.

D'altra banda, s'obrirà també un Espai Empresa, que facilitarà la xarxa de contactes amb la presència de vint representants de diversos àmbits. A més, s'habilitarà un espai d'intercanvi per facilitar la trobada entre els professionals, l'administració i les empreses. L'objectiu serà aconseguir acords comercials i la captació de clients. Els inscrits al Fòrum, a més, tindran accés a una aplicació de mòbil per a facilitar el networking.

Girona és la ciutat de més de 50.000 habitants de Catalunya amb un major percentatge de recollida selectiva. Per això, l'alcaldessa, Marta Madrenas, va explicar ahir que la voluntat és convertir en «capital» catalana en aquesta matèria i va destacar la importància d'acollir un Fòrum com aquest, d'abast mundial.

Per la seva banda, Frederic Puig, responsable de la secretaria tècnica del congrés, va recordar que vivim en un país sense recursos naturals i on hem d'importar pràcticament tota l'energia, però que tot i això i enviem a l'abocador la meitat dels residus. Per això, va assenyalar que el Fòrum servirà per millorar la recollida i gestió de residus a nivell municipal, per tal d'augmentar-ne els percentatges. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, va explicar que han estat més d'un any treballant-hi i va confiar que en el futur tingui continuïtat.