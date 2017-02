Les brigades de Girona rebran formació per retirar els nius de vespa asiàtica

Les brigades municipals de Girona s'encarregaran de retirar els nius de vespa asiàtica. Aquesta tasca la portaven a terme, fins ara, els agents rurals. No obstant, el cos estan cedint aquesta competència als consells comarcals i als ajuntaments perquè els agents es dediquin a altres tasques.

El cap dels Agents Rurals de Girona, Ignasi Dalmases, ha explicat que molt probablement la setmana vinent faran sessions de formació específica als treballadors de les brigades de Girona per explicar-los el mètode d'intervenció davant de possibles nou casos. Ignasi Dalmases ha assenyalat que, els agents rurals intervindran sempre que sigui necessari per temes d'urgència o en espais on es requereixi per la seva afectació en espais molt habitats.



Present a totes les comarques

Ignasi Dalmases ha explicat que a la comarca del Gironès ja s'han anat trobant nius de vespa asiàtica en diferents poblacions, com ara Sant Julià de Ramis o a la Vall de Sant Daniel, al terme municipal de Girona. De fet, el cap dels agents rurals ha explicat que ja es pot dir que a totes les comarques de la demarcació de Girona hi ha constància de la presència d'aquest insecte devorador de les abelles de la mel. Només quedava la comarca del Baix Empordà. Però els darrers mesos de l'any passat es va trobar un niu a Calonge i recentment se n'ha trobat un altre d'abandonat.

En aquest sentit, no descarta que els nius que han aparegut recentment a les ribes del Ter, darrere de les instal·lacions del GEiEG de Sant Ponç i de l'Hospital Trueta puguin ser també de vespa asiàtica. Estan situats a molta alçada i ara han quedat al descobert perquè els arbres han perdut les fulles i les branques. Fins ara, haurien quedat amagats entre la vegetació. Els nius els ha trobat Rafael Serrano, que ja ha trucat als agents rurals per avisar. Es tracta d'una zona de passeig, que inclou una via verda que connecta les ribes del Ter de Fontajau amb Sarrià de Ter, resseguint el riu. Afirma que n'ha vist almenys quatre en un tram d'aproximadament mig quilòmetre entre el GEiEG i el nou pont sobre el Ter.

No obstant, el màxim responsable dels agents rurals a la demarcació ha remarcat que, ara mateix, ja no és necessari retirar aquests ruscs perquè les vespes ja en van marxar fa mesos i no tornen mai al mateix rusc . Molt possiblement van abandonar el niu a l'octubre o al novembre per hivernar. Si hagués quedat alguna vespa, molt probablement les baixes temperatures les haurien mortes.