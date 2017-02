Els concerts gratuïts de l'Strenes abandonaran la plaça Sant Fèlix

Els concerts gratuïts de l'Strenes que fins ara es feien a la plaça Sant Fèlix es traslladaran finalment a un altre emplaçament. L'Ajuntament de Girona ja tenia previst buscar en el futur una nova ubicació per tal que el festival pogués créixer, però la ferma oposició dels veïns -que consideren que al Barri Vell s'hi fan massa activitats al llarg de l'any- els ha fet accelerar el canvi. La nova ubicació, però, no es farà pública fins la setmana vinent, quan hi ha prevista la roda de premsa per presentar el festival.

L'Ajuntament de Girona, d'acord amb el promotor del festival, apostava per mantenir l'Strenes un any més a la plaça de Sant Fèlix. Tot i això, el consistori va garantir que només ho faria si els veïns hi estaven d'acord. I no ha estat així. L'èxit del festival és innegable, però els veïns es queixen que aquesta plaça no és l'indret més adequat per dur-hi a terme aquest tipus de celebracions. De fet, alerten del gran volum d'activitats que es porten a terme a la seva zona i per això demanen un millor repartiment dels esdeveniments per la geografia de la ciutat. En aquest sentit, afirmen que hi ha indrets més adequats on dur a terme els concerts, que són de més fàcil accés, hi ha més aparcament i no hi ha tants veïns a qui molestar.

El consistori, doncs, ha recollit les demandes veïnals i els concerts gratuïts de l'Strenes es faran en una nova ubicació, de la qual només se sap que també serà cèntrica.

Mentrestant, el festival segueix escalfant motors. A l'espera de la presentació oficial, prevista per a la setmana que ve, de moment ja s'han esgotat les entrades pel concerts dels Amics de les Arts a les escales de la Catedral, previst per al diumenge 30 d'abril. També estan ja a la venda les entrades per a Blaumut (dissabte 1 d'abril), Julieta Venegas (dissabte 8 d'abril), Miquel Abras (dissabte 8 d'abril) i Maria Arnal i Marcel Bagès (dissabte 22 d'abril).