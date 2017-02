Creu Roja acull els dotze primers refugiats en pisos de Girona i Salt

Creu Roja rebrà per primera vegada persones refugiades a Girona al llarg d'aquesta setmana. Les persones refugiades que acaben d'arribar són, de moment, dotze homes de diferents procedències (Síria, Gàmbia, Veneçuela, Ucraïna, Mali i Costa d'Ivori). Han arribat a l'Estat tant per via marítima com aèria i seran acollits als pisos que la Creu Roja gestiona a Girona i Salt.

Ara mateix, Creu Roja a Girona disposa de dotze places d'acollida obertes, tot i que està previst ampliar-ne a vint pròximament, a l'espera que arribin més persones refugiades. Arreu de Catalunya, l'entitat compta amb 156 places d'acollida, que té previst ampliar a més de 300 durant el 2017. Per garantir l'acollida i la integració a Catalunya, la Creu Roja es coordina amb administracions públiques. L'acollida a Girona es fa amb la col·laboració de l'Ajuntament, que ha cedit espais per a l'equip tècnic.