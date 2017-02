Detenen un jove que va intentar atracar un menor amagat rere una màscara

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 1 de febrer un jove, de 23 anys i veí de Salt, després que hagués intentat robar un noi amb el rostre ocult rere una màscara al barri de Sant Narcís de Girona.

Els fets van passar a les 7 del matí, quan el noi, menor d'edat, estava caminant per anar a buscar l'autobús. El noi es va adonar que el seguien i, de sobte, va veure com un jove amb una màscara s'abraonava sobre ell. El menor va arrencar a córrer i, en girar per un carrer, va trobar una patrulla dels Mossos. El jove els va explicar què passava i els agents van anar a buscar l'autor, a qui van localitzar en un bar del carrer Orient. Els Mossos el van identificar, van trobar-li la màscara i dins dels serveis del local van trobar un ganivet de grans dimensions amagat. L'home va ser detingut per robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa.