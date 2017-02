ERC-MES vol que el Girona FC pugui gestionar el camp del Puig d'en Roca

ERC-MES de l'Ajuntament de Girona vol recuperar el camp del Puig d'en Roca per a la ciutat. Segons la seva portaveu, Maria Maercè Roca, aquest espai -propietat de la Generalitat- ja fa anys que es troba en estat d'abandonament. Per això, creu que el Govern català l'hauria de cedir a la ciutat per «donar-li un nou ús i destinar-lo a l'esport de base». En aquest sentit, els republicans proposen que el gestioni el Girona FC.

El camp del Puig d'en Roca és el que fa uns anys utilitzava la Penya Doble Set. Segons ERC-MES, la seva ubicació és òptima, a prop del centre de la ciutat i envoltat de zona verda. Tot i això, actualment es troba abandonat.

L'any 2013 es va començar un procés de negociació per tal que l'Ajuntament pogués gestionar-lo, però no va reeixir. Tot i això, Roca assegura que aquesta vegada són «més optimistes» i garanteix que el seu grup treballarà perquè les converses arribin a bon port.

La coalició proposa que el camp sigui gestionat pel Girona, per tal que pugui ser utilitzat com a espai d'entrenament per al primer equip però també com a espai per a la competició i entrenament dels equips juvenils, ha explicat el regidor Pere Albertí. Així, diu, es potenciaria l'esport de base.