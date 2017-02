Girona arriba a un acord per reallotjar les 37 famílies de les Pedreres

L'Ajuntament de Girona ha arribat a un acord per reallotjar les 37 famílies que viuen en el barri de les Pedreres. El pacte, que es portarà a ple el dia 14, dona quatre opcions diferents als veïns en funció de la seva situació. Els nascuts abans de l'any 1965 podran quedar-se a viure de per vida al barri.

La resta podran escollir entre rebre una indemnització pel preu de la casa i anar a un pis de lloguer social facilitat per l'ajuntament, ser reallotjats en una casa de nova construcció al barri de Torre Gironella, que es troba a escassos metres, o bé rebre una indemnització per la casa i marxar fora. La tinent d'alcalde i regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha explicat que es tracta d'un "bon acord" i ha posat de relleu "els esforços que s'han fet" per part de veïns i consistori.

Els veïns del barri de les Pedreres comencen a veure la llum al final del túnel. Després d'anys d'incertesa per saber què passaria amb les seves cases, han arribat a un acord amb l'Ajuntament de Girona per abandonar, de manera gradual, els seus habitatges construïts il·legalment. El consistori ha signat un document que preveu quatre opcions diferents, en funció de la situació de cada família.

Una contempla que els veïns nascuts abans de l'any 1965 es quedin a viure al barri fins a la seva mort. A aquesta opció només s'hi poden acollir sis persones de les 37 famílies que ara mateix viuen en aquest barri. Un cop aquesta persona mori, l'ajuntament pot enderrocar l'habitatge. La regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, comenta que "aquesta era la voluntat de la majoria dels veïns" però reconeix que les segones i terceres generacions "veuen amb bons ulls" les altres propostes del consistori.

Una altra opció que tenen aquestes famílies és desplaçar-se a viure al barri de Torre Gironella, a escassos 100 metres d'on estan ara mateix. Paneque ha explicat que hi ha una zona on es podrien construir una trentena de cases per a aquests veïns amb un lloguer social que en cap cas superaria el 30% del total dels ingressos del nucli familiar.

"Aquesta és una bona possibilitat perquè els permet mantenir l'arrelament al barri, per una qüestió de proximitat", ha reblat la regidora.

En aquest cas, l'ajuntament compensaria les famílies per la casa que aniria a terra però aquests diners anirien destinats a les despeses d'urbanització de la nova casa. Els representants de les famílies afectades han demanat que el contracte contempli una opció de compra perquè al cap de 30 anys, quan se'ls acabi el lloguer, tinguin l'opció de ser propietaris, descomptant-los els diners que hauran pagat fins aleshores.

La tercera alternativa contempla que la família marxi a un pis amb un lloguer social a un altre barri de Girona. En aquest cas també s'indemnitzaria la família per l'enderrocament de la casa, però aquests diners quedarien a disposició de la família. La darrera opció és cobrar la indemnització i marxar voluntàriament a un altre lloc, una possibilitat que es va preveure perquè alguna família havia mostrat interès en marxar de Girona, però que és poc probable que s'hi aculli cap afectat.

Les taxacions de les cases dels 150 veïns que viuen actualment al barri de les Pedreres aniran a càrrec de l'ajuntament. Aquestes construccions es van fer de manera il·legal en un sòl públic però el consistori ha reconegut que tenen un valor, i és que moltes d'elles tenen prop de 60 anys.

Relació bilateral

A partir d'ara, i en el cas que el ple del dia 13 de febrer tiri endavant amb el pla, el que farà l'ajuntament és negociar de manera bilateral amb cada propietari per saber quina és l'opció que més li interessa. "Tots estan al cas de les diferents opcions perquè van ser presents el dia de la signatura", ha comentat Paneque. La regidora ha agraït poder arribar a un "bon acord" i ha posat en valor "les concessions" que s'han fet tant per part dels veïns com per part de l'ajuntament.

La intenció és que en els propers deu o dotze anys el pla s'hagi desenvolupat del tot i que "Girona recuperi aquest espai de la ciutat". Paneque ha destacat que, tot i que no era necessari portar l'acord al ple de l'ajuntament, "és un pla de ciutat a molts anys vista i és bo tenir el màxim consens" per part de les diferents formacions polítiques.

Enderrocant a mesura que marxin

La tinent d'alcalde ha comentat que el pla preveu enderrocar les cases a mesura que les famílies vagin decidint quina opció trien. De moment, plantejaran les diferents possibilitats i donaran un marge de temps perquè es decideixin. "Encara que es triguin deu anys no vol dir que no es facin actuacions a la zona", ha remarcat Paneque.

Com que una de les alternatives que ofereix el consistori és anar a viure al barri veí (Torre Gironella) el pressupost d'aquest 2017 ja contempla una partida de 20.000 euros per invertir en millores en aquesta zona i que s'hauran de consensuar amb els veïns.

Text