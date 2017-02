Girona passa de tenir 202 a 361 apartaments turístics en un any

L'Ajuntament de Girona té comptabilitzats 361 apartaments turístics al terme municipal de Girona. La xifra és notablement superior a la de fa pràcticament un any, quan n'hi havia 202 registrats. No obstant això, el consistori no considera que la xifra s'hagi disparat, sinó que amb la normativa actual molts dels qui abans allotjaven turistes en pisos han hagut de regularitzar l'activitat. Aquest fet, segons la regidora de promoció turística i turisme, Glòria Plana, ha fet «aflorar» els apartaments destinats a aquest ús. Des de la Generalitat, s'ha posat la lupa en aquests tipus d'activitats i ha imposat sancions després de rebre queixes veïnals o de fer inspeccions i comprovar que no es tenia el permís. El març de l'any passat, Diari de Girona publicava l'existència de 202 pisos turístics i de setze expedients oberts per la Generalitat.

Del total d'habitatges que té la ciutat, més de 30.000, n'hi ha 361 destinats a ús turístic. Això és un 0,01% del total, s'afanya a dir la representant municipal. D'aquests 361 pisos, 208 estan situats al Barri Vell. És el 57,6% del total. La resta estan repartits en diferents zones de la ciutat: Eixample Nord, 58 (16%); Mercadal, 40 (11%); Carme- Vista Alegre, 16 (4,4%); Sant Daniel, 8 (2,2%); Eixample Sud, 7 (1,9%); Pedret, 4 (1%); Montjuïc, 3; Santa Eugènia, 2, Muntanya de Campdorà, 2; Torre Gironella, 2; Montilivi, 2; Can Gibert del Pla, 1; Fontajau, 1; Palau, 1; i Taialà, 1.

Glòria Plana ha sortit al pas de les acusacions que relacionen la presència de molts apartaments turístics al casc amb el fet que els veïns decideixin marxar cansats del turisme. «Ho dic amb dades demoscòpiques, al Barri Vell hi ha més veïns que mai». La regidora exposa que l'any 2004 hi havia 2.593 habitants empadronats i que ara n'hi ha 3.160. Són 597 persones més. «Perquè algú conegui una persona que ha marxat del Barri Vell per un motiu, no vol dir que tothom marxi i ho faci pel mateix», indica. Pot haver-hi qui va decidir anar a viure a un pis més gran en una altra zona de la ciutat o qui no trobava aparcament a sota de casa i va marxar, exposa.



La comparació amb Barcelona

La representant del govern assenyala que no es pot comparar el que es diu que està passant a Barcelona amb els apartaments turístics i els veïns que han de marxar de la zona amb el que passa al Barri Vell de Girona. «Som partidaris del turisme controlat. Del turisme sostenible i sostingut que sigui com ara, de qualitat», deixa clar. «I volem un equilibri entre el turisme i els veïns i si cal actuar perquè la gent estigui bé al Barri Vell, ho farem, exactament igual com es pugui fer a l'Eixample, a Sant Narcís o a Can Gibert del Pla».

Glòria Plana vol que tot plegat quedi redactat i concretat en un Pla Estratègic que podria començar-se a redacat aquest estiu i que inclourà diversos aspectes referits precisament als pisos d'ús turístic. Ara mateix s'està acabant d'enllestir el plec de clàusules necessari per treure la redacció del Pla a concurs públic per uns 72.000 euros aproximadament.