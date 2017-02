L´estació d´autobusos soterrada al parc Central estarà acabada a l´abril

La nova estació d'autobusos situada a sota del parc Central estarà enllestida al mes d'abril. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ho va explicar aquest dijous en una entrevista a Televisió de Girona. L'alcaldessa va assenyalar que les obres van sobre el termini previst. En aquest sentit, va exposar que l'Estat manté que els treballs a la llosa del parc Central estaran també a la primavera.

Les tasques per poder posar en funcionament l'estació d'autobusos van a càrrec de la Generalitat, que hi ha invertit 7,8 milions d'euros, i tindrà 27 andanes i una sala d'espera ondulada i de colors. Un cop en funcionament, es podrà desmantellar la que hi ha a la plaça d'Espanya i iniciar un procés participatiu per reconstruir l'espai. Mentrestant, la reurbanització de la llosa i l'entorn de l'estació del TAV és feina de l'Estat, que hi destina 1,7 milions d'euros.

Un cop aquestes dues grans actuacions estiguin enllestides, només quedarà col·locar la marquesina que actuarà de teulat protector i que es col·locarà en lloc de l'anomenat «finger», el passadís que connecta l'estació de la Renfe amb la del TAV. Aquesta intervenció, a càrrec de l'Ajuntament, no s'ha pogut avançar abans perquè, per poder iniciar els tràmits, el consistori va haver d'esperar l'aprovació del projecte de cobriment de la llosa, ja que la marquesina, tot i que es financia amb fons municipals, hi està inclosa. El cost aproximat és de 400.000 euros.