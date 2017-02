Palanganes d'aigua a Girona per reclamar que s'augmenti el cabal del Riu Ter

Un centenar de persones han llançat aquest dissabte palanganes d'aigua des del Pont de Pedra de Girona al riu Onyar, un afluent del Ter. L'acció pretén reclamar que s'augmenti el cabal d'un riu que asseguren que està "sobreexplotat" i del que alerten que, si no es deroga el decret de cabals que el Govern ha elaborat, encara reduirà en un 40% l'actual. El portaveu d'Aigua és Vida a Girona, Pau Masramon, assegura que el decret aprovat per Junts pel Sí restringeix el cabal d'aigua per sota del que ho feia la llei franquista, un fet que considera "inacceptable". Masramon diu que, si no es canvia aquest decret, el Ter "pot acabar morint, com ja ha passat amb l'Onyar".