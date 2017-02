La policia retira uns filferros perillosos al camí dels Àngels

La policia municipal de Girona va retirar ahir diferents filferros que hi havia entre els arbres a tocar del camí del santuari dels Àngels després que un vídeo molt difòs a les xarxes socials denunciés que era molt perillós per als ciclistes, els corredors o els caminants que no els veiessin i hi topessin. Els cables estaven a un metre d'alçada i subjectats a cada un dels extrems per arbres en llocs on s'hi apreciaven camins i corriols. La persona que va gravar el vídeo, un corredor de muntanya acostumat a la llarga distància, va indicar a Diari de Girona que havia avisat la policia pels riscos que suposaven els filferros. La policia va retirar aquests cables i n'investiga l'origen en base a diferents testimonis. Alguns apunten que, des de fa anys, algú els està col·locant sistemàticament. Estan a poca distància de la zona coneguda com l'Olivet d'en Salgueda.