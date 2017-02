Tornen a detenir el lladre de la màscara en un assalt amb un ganivet a Can Gibert

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al matí un noi de 23 anys i veí de Salt per una agressió i per haver comès un robatori amb violència. És la mateixa persona que pocs dies abans havia assaltat un menor amb un ganivet i una màscara. La detenció es va fer a Can Gibert del Pla i els agents van evitar que abordés una víctima per darrere en una terrassa. Tenia una mà amagada al darrere i els dos agents van intervenir de seguida i li van treure un ganivet de grans dimensions.

El detingut havia quedat en llibertat just ahir. Durant el forcejament, el noi va amenaçar els mossos tot dient «deixeu-me fills de puta o us mato» i es va enfrontar a ells, amb empentes, cops i fins i tot escopinades. Els dos agents, que finalment van aconseguir reduir-lo i emmanillar-lo, van patir ferides lleus. El detingut, nascut a la República Dominicana, està acusat d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat i un altre de robatori amb violència.

El mateix noi havia comès un assalt, dimecres, a les set del matí a Sant Narcís. Un jove menor d'edat estava caminant per anar a buscar l'autobús quan es va adonar que algú el seguia. Va veure que el sospitós es posava una màscara de la pel·lícula de por Scream i que s'abraonava sobre ell. Va arrencar a córrer i en un carrer es va trobar una patrulla dels mossos. Va explicar-los què li acabava de passar i els policies van iniciar una recerca. Van trobar-lo a dins d'un bar. Va sortir del lavabo amb una màscara igual que la que havia descrit el menor. El van identificar i a dins dels serveis van trobar un ganivet, dins d'uns guants.

Després de fer diverses comprovacions, el noi va acabar detingut com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa. Ja tenia nombrosos antecedents per fets similars i el 2 de febrer va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs.

En un cas anterior, el detingut, que anava amb bici, va abordar un home per darrere, el va fer caure, li va donar un cop de puny i li va estirar els cabells per robar-li el mòbil. Posteriorment, se l'ha pogut relacionar amb els altres fets delictius.