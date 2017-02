Acció contra les elèctriques a Santa Eugènia

La plaça del Barco de Santa Eugènia va acollir ahir a la tarda una performance dins la campanya «Les elèctriques roben: què fas aquí parat?». L'acció volia denunciar l'abús de les elèctriques amb els preus que estan cobrant. L'espectacle que es va fer ahir va consistir en un mannequin challenge popular (on tothom queda quiet mentre una persona va filmant els participants i aproximant-se a cadascun d'ells) i una marxa amb espelmes fins a l'Ateneu Eugenienc. L'objectiu era visibilitzar la problemàtica existent, conscienciar i mobilitzar la gent de Girona davant l'abús de les elèctriques en la mercantilització d'un bé de primera necessitat com és l'energia, i coordinar les entitats veïnals i socials per donar-ne caràcter de ciutat.