El teatre municipal de girona va acollir ahir les sessions obertes al públic de la novena edició de la Cantata per la Pau, que aplega 39 instituts de secundària de les comarques gironines amb la participació de 1.170 alumnes i la implicació de 46 professors durant les vuit sessions destinades als instituts, on han passat 3.374 estudiants. La iniciativa està organitzada per l'Ajuntament de Girona, el col·lectiu de professors del Grup de Treball Musical de Secundària de Girona, Oxfam Intermon, Càritas Diocesana de Girona i Justícia i Pau. En aquesta edició, la Cantata ha tingut com a lema UAP! 17: Europa. Es tracta d'un espectacle musicoteatral en què, al llarg de tot un trimestre, alumnes i professors han treballat el tema de la crisi dels refugiats, per tal de donar a conèixer les raons que condueixen a l'emigració.