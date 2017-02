Palanganes a Girona per demanar més aigua al Ter

Un centenar de persones van llançar ahir palanganes d'aigua des del Pont de Pedra de Girona al riu Onyar, afluent del Ter. L'acció pretén reclamar que s'augmenti el cabal d'un riu que asseguren que està «sobreexplotat» i del que alerten que, si no es deroga el decret de cabals que el Govern ha elaborat, encara reduirà en un 40% l'actual. El portaveu d'Aigua és Vida a Girona, Pau Masramon, assegura que el decret aprovat per Junts pel Sí restringeix el cabal d'aigua per sota del que ho feia la llei franquista, un fet que considera «inacceptable». Masramon diu que, si no es canvia aquest decret, el Ter «pot acabar morint, com ja ha passat amb l'Onyar».

La protesta inicialment era per reclamar un augment del cabal del riu, però es va convertir en un reclam perquè la Generalitat tiri enrere aquest decret de cabals. Des de l'entitat assenyalen que si no hi hagués l'actual sobreexplotació (sobretot per part de l'agricultura) i el transvasament del 76% de l'aigua del Ter cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, el riu podria tornar a tenir 12 metres cúbics per segon. Masramon va ser contundent i va reclamar que s'acabi el que va definir com «un espoli» que pateix el riu des de fa 57 anys cap a l'àrea metropolitana de Barcelona.

El portaveu d'Aigua és Vida va ser taxatiu en afirmar que «a Catalunya hi ha aigua per a tots», però va reclamar millors mesures per gestionar-la. Masramon considera que hi ha d'haver «prioritats» en la gestió de l'aigua. «Primer s'han de garantir els cabals ecològics dels rius, després l'abastiment humà i finalment a l'agricultura i la indústria», va assenyalar. Masramon va afegir també que «no se'n fien del Govern», que els ha promès complir l'any 2020 l'acord que es va signar per part del tripartit fa deu anys en qüestió de cabals.

La reivindicació es va dur a terme des del Pont de Pedra de Girona sobre el riu Onyar, afluent del Ter. Masramon va denunciar que aquest riu com a tal «ja no existeix» i va recordar que l'aigua que porta prové d'una planta de tractament de Riudellots i de la Sèquia Monar.

A la concentració també hi van participar representants polítics, com ara el diputat al Congrés del PSC i nou primer secretari dels socialistes gironins, Marc Lamuà; el portaveu d'En Comú Podem a Madrid, Xavier Domènech; el diputat de la CUP Benet Salellas i el diputat d'ERC al Congrés Joan Olòriz.