Pedres de grans dimensions es desprenen d´un mur a Montjuïc

Un veí del barri de Montjuïc, a Girona, denuncia que diverses pedres de grans dimensions procedents d'un mur de contenció construït per un particular s'han descalçat a causa de les pluges de les últimes setmanes i s'han desplaçat diversos metres. Segons assenyala, això ha generat certa preocupació entre el veïnat, ja que temen que properament es puguin desprendre noves pedres i que puguin fer mal a algú o fins i tot arribar fins a la via del tren. Segons indica, s'han intentat posar en contacte amb el propietari però no ho han aconseguit.