Posen 137 multes al mes per entrar al Barri Vell en cotxe sense permís

L'Ajuntament de Girona va posar al llarg de l'any passat 1.644 multes a vehicles del Barri Vell que van entrar més de tres vegades, en un mateix trimestre, sense el permís necessari. El sistema es controla amb càmeres situades a l'extrem de la plaça Catalunya que connecta amb el Pont de Pedra. Això significa que cada mes es posen 137 sancions, unes quatre i mitja al dia. Les xifres són similars a les de l'any 2015, quan es van interposar 1.626 multes, tot i que al mes de març l'aparell no va funcionar i per tant no va sumar denúncies. Aquell any, la mitjana mensual de sancions va ser de 135 multes, que respon també a unes quatre sancions i mitja al dia.

Els aparells es van posar en funcionament a finals de l'any 2012 per restrinigir el nombre de vehicles a motor que entren al casc antic de la ciutat, que es volia potenciar com a zona per a vianants. A més, es volia evitar que hi haguessin conductors que per creuar la ciutat passessin pel casc antic en lloc de fer-ho per vials com la Gran Via de Jaume I o la carretera Barcelona. De fet, feia anys que el consistori havia posat les càmeres, però no es posaven multes perquè aleshores el sistema no estava tan automatitzat com ara i requeria d'agents de la policia permanentment atents a les imatges de les càmeres.



Tres accessos per trimestre

La videocàmera de control d'accés de vehicles al Barri Vell de la plaça de Catalunya llegeix la matrícula dels cotxes i les motocicletes i verifica si el vehicle consta en una base de dades que té la policia municipal on hi ha registrades totes les matrícules que tenen permís per entrar (residents, comerciants, càrrega i decàrrega, serveis o emergències, entre altres).

No obstant això, qualsevol vehicle pot accedir al Barri Vell fins a tres cops per trimestre, encara que no siguin residents, comerciants, de serveis o d'emergències. És a partir del quart accés que s'activa la proposta de denúncia. El sistema té un registre d'imatges dels anteriors accessos per si es presenta alguna reclamació. Les càmeres també permeten identificar vehicles que la Policia municipal pot necessitar localitzar, per exemple perquè consten com a robats o que han participat en algun acte delictiu.