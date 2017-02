Dotze ciutats expliquen a Girona els seus models d'èxit de gestió de residus

Girona va donar ahir el tret de sortida al fòrum #wasteinprogress, una trobada internacional de gestió de residus en la qual dotze ciutats de tot el món exposen els seus models d'èxit. Ahir va ser el torn de San Francisco, Milà, Ljubljana (Eslovènia) i Imola (itàlia).

La ciutat nord-americana de San Francisco va obrir el certamen tot exposant el seu model, basat en tres úniques fraccions (orgànica, rebuig i reciclables) i que ha permès un percentatge de reciclatge del 80%. Segons va explicar Soko Made, membre del departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de San Francisco, es tracta d'un model que facilita la comprensió per part de la ciutadania i permet optimitzar el servei de recollida. En aquest sentit, va considerar que la «clau» de l'èxit és la implicació per part de tots els veïns i entitats, els incentius que es dónen, l'educació, la inspecció i les polítiques que fan possible el model. En aquest sentit, va explicar que han implantat un model de pagament per generació basat en el volum dels contenidors de rebuig.

La segona a intervenir va ser la ciutat de Ljubljana (Eslovènia), que l'any passat va ser proclamada European Green Capital per tenir els millors resultats en recollida selectiva de tot Europa. En aquest cas, Janko Ramzar i Nina Sankovic, de l'empresa pública de recollida, van explicar que actualment reciclen un 65% dels residus i que ho fan amb un sistema de recollida porta a porta. En una part de la ciutat hi ha quatre fraccions, mentre que a la resta fan servir contenidors soterrats amb control d'accés electrònic. En aquest sentit, van posar èmfasi en l'estratègia de comunicació dissenyada per poder desenvolupar aquest procés, amb campanyes basades a fomentar la reutilització, denunciar el malbaratament alimentari i conscienciar sobre el consum ètic.

La tercera ciutat a presentar el seu projecte va ser Imola (Itàlia). El director de l'àrea de gestió de residus de l'empresa pública Con.Ami, Giovanni Sandei, va explicar que el seu model consisteix en cinc contenidors de càrrega lateral, amb els quals volen arribar a un 79% de recollida selectiva. En aquest cas, fan servir una «key card», una targeta identificativa que permet saber quin contenidor utilitza cadascú.

Finalment, la darrera ponència del dia va anar a càrrec de Milà, una de les primeres grans ciuats d'Europa sense contenidors al carer i que recull porta a porta cinc fraccions dos dies a la setmana. La directora de projectes i planificaicó d'Amsa, Cristina Fusco, va explicar que a finals d'aquest any instal·laran 300 papereres de carrer que avisaran en temps real de fins a quin punt estan plenes.

La jornada també va comptar amb el Fòrum Innovació, un espai perquè les empreses puguin mostrar els seus projectes singulars. Ahir va ser el torn d'Ecoembes, l'Agència de Residus de Catalunya, Id&A i el ministeri d'Infraestructures i Medi Ambient d'Holanda.