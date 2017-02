ERC demana que s'estudiï la implantació d'un assistent personal per a la gent gran

El grup municipal d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona presentarà una moció al ple de dilluns en què reclamen que el consistori adopti el compromís de «vetllar pel benestar i la dignitat de les persones grans de Girona en situacions de vulnerabilitat». Esquerra proposa que s'estudiï «la implantació de la figura de l'assistent personal per a la gent gran». Roca ha explicat que aquesta persona «realitzaria tasques de mentoratge de gent gran que viu autònomament». La portaveu ha defensat que hom ha de poder envellir tal com ha viscut, i que «les persones grans volen envellir preferiblement a casa seva». Aquests objectius es podrien complir amb la implantació d'aquesta figura, que ja és operativa als països més avançats.

La portaveu del grup, Maria Mercè Roca, ha explicat que Girona té una taxa de gent gran del 15,25%, quasi dos punts superior a la de fa deu anys. Roca ha dit que «anem cap a una societat cada vegada més envellida», i en aquest sentit ha defensat que Girona «ha d'estar preparada per afrontar aquesta realitat i oferir a la gent gran els serveis i atencions que necessiten».

Específicament, la representant republicana s'ha referit a aquelles persones que viuen en situacions de vulnerabilitat social o emocional: «Una societat que es vol justa i solidària no pot abandonar a les persones que ho passen pitjor», ha declarat. En aquest sentit, el primer punt d'acord de la moció que presentaran al ple és l'adopció del compromís de l'Ajuntament de vetllar pel benestar i la dignitat de les persones grans de Girona en situacions de vulnerabilitat.

Tal com ja va avançar la coalició la setmana passada també proposaran la creació del programa «Girona +80», específic per a les persones de més de 80 anys amb pocs recursos i que viuen soles. Segons la regidora, l'objectiu d'aquest programa seria «detectar i abordar les problemàtiques de soledat i pobresa entre els majors de 80 anys», abocant-hi recursos específics tant humans com materials.

El regidor Ricard Calvo, al seu torn, ha explicat que la taxa de sobreenvelliment a Girona (17,2%) és més alta que la mitjana catalana (16,1%), i ha exposat també que el nombre absolut de persones de més de 80 anys que viuen soles a Girona és de 1.739. «Un 80% d'aquestes són dones», ha indicat.