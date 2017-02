Posen protectors al carril bici de sota el viaducte perquè els cotxes no el creuin

L'empresa encarregada de fer el carril bici a sota del viaducte de Girona està posant uns protectors que han de servir per evitar que els cotxes el creuin. La mesura s'està aplicant al carrer Bonastruc de Porta. Es tracta d'uns elements allargats que es posen a terra, a les places d'aparcament. Aquest objecte actua de barrera per evitar que els cotxes puguin tirar endavant.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha explicat que tal com estava ara, per exemple, si el conductor d'un vehicle circulava per un costat del carrer Bonastruc de Porta, i veia aparcament a l'altre costat podria arribar a creuar entre els parcaments i, per tant, passar pel mig del carril bici sense cap obstacle. Una infracció que, a més, que podria generar algun accident si hi passava algun ciclista. Ara es vol garantir que els vehicles només ho podran fer en els punts permesos. Joan Alcalà ha indicat que ja havia assenyalat que les obres del carril bici encara no estaven acabades, quan des de la plataforma Mou-te en Bici se'l va criticar per la inseguretat del vial.

Aquests elements, també actuaran de fre per a aquells vehicles que estiguin aparcant, impedint que ocupin una part del carril bici amb la part davantera o de darrere del cotxe.

En paral·lel, al sector hi ha hagut alguns canvis en la circulació. Per exemple, per accedir al carrer Miquel Baly. Ara el sentit del tram de sota les vies és a l'inrevés que fins ara. D'aquesta manera, s'evita que els vehicles que es mouen en direcció a la Ronda Ferran Puig que volen anar al carrer Miquel Blay ho facin creuan el carril bici per aquell punt.

El carril bici de sota del viaducte uneix, pràcticament en línia recta, la plaça Poeta Marquina amb el pont de Pedret i la zona de La Copa. En total, fa més d'un quilòmetre i el cost dels treballs, a càrrec de l'empresa Obras y Pavimentos Brossa, és de quasi 250.000 euros.