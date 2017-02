El Carnestoltes solidari de l'Esquerra del Ter es farà el 4 de març

Les entitats de l'Esquerra del Ter ja s'estan preparant per celebrar el seu Carnestoltes, que es farà el dissabte 4 de març. Els participants es concentraran a dos quarts de quatre a la plaça de Germans Sàbat i acabaran a la plaça de Sant Ponç, on hi haurà xocoltada i animació musical. El recorregut de la rua està pensat perquè en puguin gaudir tots els veïns d'aquesta zona de la ciutat, que comprèn els barris de Fontajau, Sant Ponç, Germans Sàbat, Taialà, Domeny i Mas Catofa. Aquest any, l'entitat que es beneficiarà de la seva aportació solidària és l'Escoleta Esportiva de Mifas.