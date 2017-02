C's de Salt critica l'immobilisme cinc mesos després de la consulta de l'Ikea

El portaveu del Grup Municipal de Ciutadans (C's) Salt, Atilano González, ha criticat «l'immobilisme del govern cinc mesos després de la consulta que permet la instal·lació d'una gran superfície comercial de mobles a Salt».

El regidor de C's ha lamentat que «es va aprovar una moció per majoria per crear una comissió de seguiment i a hores d'ara tot segueix parat» i en aquest sentit ha afegit que «s'està jugant amb la il·lusió dels veïns de Salt, que van votar-hi a favor en un 87%».

González ha anunciat que «Ciutadans exigirà reformes reals i actuals que facin realitat les promeses laborals i econòmiques que es prometien a la consulta» i ha afegit «deixant aquesta proposta en un calaix s'està perdent una gran oportunitat per reactivar econòmicament el sector sud».

«Salt no es pot permetre perdre llocs de treball» ha exposat el portaveu de Ciutadans i ha conclòs demanant «més diàleg, més informació i més compromís de l'equip de govern» dient que es necessita «l'esforç de tots els grups per fer realitat aquest projecte quan abans millor».

L'Ajuntament va imulsar una consulta per saber el parer de la població sobre el futur desenvolupament del sector sud. Es va preguntar als saltencs si estaven a favor o no d'un possible projecte urbanístic que podria incloure, entre altres, un Ikea, si l'empresa apostava per implantar-se al municipi.

També a mantenir l'opció que el futur hospital Josep Trueta es pogués ubicar al terme municipal saltenc si es consderava oportu i a reservar terrenys també per a un centre educatiu, a més d'habitatges.