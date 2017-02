C's vol millorar la seguretat als passos de vianants

Ciutadans de Girona ha presentat una moció per millorar la seguretat i la visibilitat en els passos de vianants. La seva portaveu, Míriam Pujola, explica que l'objectiu és tenir un informe on es tingui en compte el grau de compliment dels passos de zebra de la ciutat en relació a les recomanacions fetes per l'Eurotest Comparativa sobre passos de vianants. Segons indica la representant de Ciutadans, aquest estudi ha d'incloure la priorització dels passos de zebra que s'han d'adaptar a Girona i el cost que tindran les diferents millores que s'han d'aplicar.

Aquesta moció arriba després que Girona hagi estat la única demarcació catalana on el nombre de morts i ferits greus d'accidents de trànsit succeïts en vies urbanes va augmentar durant el 2015. En aquest sentit, Pujola assegura que els preocupa «la vulnerabilitat dels vianants» i indica que l'actual equip de govern està fent una ciutat «molt pensada per als ciclistes», però afegeix que Ciutadans no s'oblida «de les persones que es deplacen cada dia a peu». El text es debatrà en el proper ple municipal, que s'ha de celebrar el dia 13 de febrer.