La CUP vol que es faci una demanda col·lectiva contra les clàusules abusives

La CUP-Crida per Girona ha presentat una moció al ple de l'Ajuntament de Girona, previst per dilluns que ve, en què proposa que el consistori impulsi una demanda judicial col·lectiva que agrupi totes les gironines afectats per clàusules abusives en hipoteques. Els cupaires recorden que en els darrers anys milers de ciutadans han estat víctimes de l'aplicació de clàusules abusives, també en el cas de Girona, i que cal la implicació institucional per garantir els drets de totes les famílies afectades. Hi ha precedents d'ajuntaments, com el d'Azuqueca de Henares, que ja han emprès aquest camí.