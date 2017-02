Entra en funcionament l'estació de girocleta del parc de Vista Alegre

Girona ha posat en funcionament la dissetena estació de Girocleta. Està situada al parc de Vista Alegre. La instal·lació era una demanada dels veïns del barri que, ho van votar majoritàriament en els pressupostos participats. El cost és d'uns 25.000 euros. Tal com ha explicat el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, abans d'acabar l'any hi haurà la divuitena estació al carrer Freser, al barri de Sant Pau.

Aquesta nova estació serà realitat després d'un projecte d'urbanització que permetrà generar una plaça pública i provocarà alguns canvis de circulació al sector. Per fer front a les noves estacions i, al mateix temps, per renovar bicicletes, l'Ajuntament preveu comprar un centerar de girocletes. Actualment n'hi ha unes 300.

La Girocleta va néixer el 2009 amb 8 estacions, 205 aparcaments i 160 bicicletes (120 de les quals al carrer). Actualment, el servei ha duplicat tant les estacions com els aparcaments i les bicicletes (hi ha 300 bicicletes, de les quals unes 230 es troben distribuïdes permanentment al carrer).

La posada en funcionalment de l´estació de Girocleta del barri del Carme- Vista Alegre "és un objectiu que hem assolit per partida doble, ja que demostra que el Pla de Mobilitat s´està desenvolupant a bon ritme i que hem escoltat la veu dels veïns, que a través dels pressupostos participats de barri van escollir aquest projecte", ha manifestat Joan Alcalà.

El regidor ha assenyalat també que s´està estudiant la viabilitat d´un nou carril bici que permeti unir el centre de la ciutat –la plaça de Catalunya- amb la zona de Girona Est. Aquest tram es posaria en funcionament, de manera majoritària, a través del sistema de calçada compartida amb els vehicles (sharrows).



Un 25% més d´usuaris i d´usos

Actualment el servei de bicicleta pública de Girona, la Girocleta, compta amb 2.320 usuaris actius (un 25% més que l´any anterior -1.860 usuaris a finals del 2015-). Durant el 2016, la Girocleta ha tingut un total de 304.551 usos, xifra que suposa també un augment del 25% respecte el 2015. L'estació amb més afluència d'usuaris és la de la plaça de Catalunya, amb 2.752 usos mensuals de mitjana el 2016.

Una altra de les novetats d´aquest any és la posada en marxa del sistema d´abonaments de curta durada per poder utilitzar la Girocleta, que està previst que estigui operatiu en el primer trimestre d´any. D'aquesta manera les persones que visitin Girona de manera temporal o aquelles que vulguin provar el servei abans de donar-s'hi d'alta, podran fer ús de manera limitada de les bicicletes.