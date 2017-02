El fiscal imputa assassinat a dos implicats en la baralla mortal a fora del Caribbean

El fiscal imputa assassinat a dos dels implicats en la baralla mortal a l'exterior de la discoteca Caribbean de Girona. Sosté que la matinada del 31 de gener del 2016 van apallissar la víctima propinant-li cops per tot el cos però, sobretot, a la zona del cap que li van provocar un traumatisme cranioencefàlic. Tot i que el van traslladar immediatament a l'hospital Trueta, el jove no va poder superar les ferides i va morir tres dies després a l'hospital. L'origen de l'agressió va ser una baralla a l'interior de la discoteca per un suposat afer de drogues amb un tercer detingut, amic dels altres dos. El fiscal, per ara, no el vincula amb l'assassinat, cosa que sí fa l'acusació particular perquè el considera inductor.

El fiscal sosté que la nit del 31 de gener del 2016 la víctima es trobava dins la discoteca Caribbean de Girona quan, cap a les tres de la matinada, es va dirigir cap a un dels arrestats, Mohamed T., per reclamar-li que li tornés uns diners que s'havia quedat per un afer de drogues. Com que el detingut no li va fer cas, cap a les cinc de la matinada li va tornar a demanar els diners.

En aquest moment, Mohamed T. estava acompanyat els dos processats Taoufik El Y. i Mohamed B., que van començar a discutir amb la víctima. La disputa va anar pujant de to i es va traslladar a fora la discoteca, on va començar una baralla entre ells dos i la víctima. Segons el fiscal, durant la discussió la víctima li va "realitzar un tall a la zona de la cara" a un dels imputats.

Després d'això, la víctima va intentar fugir corrent però els altres dos el van perseguir. "Actuant de previ i comú acord, van atrapar la víctima impedint-li la fugida i, amb intenció d'acabar amb la seva vida, o almenys essent plenament conscients d'això, van començar a propinar-li cops a tot al cos fins a arrossegar-lo fins a un petit mur", relata el fiscal Víctor Pillado.

Un cop el tenien acorralat contra la paret i "tenint la víctima completament indefensa", el van continuar colpejant a tot el cos però, sobretot, a la zona del cap. Així, li van causar un traumatisme cranioencefàlic. Tot i que el van traslladar immediatament a l'hospital Trueta de Girona, no va poder superar les ferides i va morir tres dies després.

Segons la fiscalia, "les zones del cos atacades, així com la virulència dels cops que li van llançar, eren idonis per causar-li la mort a la víctima". Per això, a l'audiència d'imputació i un cop avançada la investigació, el fiscal imputa als dos sospitosos, Taoufik El Y. i Mohamed B. un delicte d'assassinat. De moment, el fiscal no es pronuncia sobre el tercer arrestat, que és l'home amb qui va començar la discussió.

L'acusació particular, exercida pel lletrat Benet Salellas, també considera Mohamed T. autor de l'assassinat com a inductor i li imputa aquest delicte perquè sosté que l'agressió mortal va ser "conseqüència de l'enemistat" que tenia amb la víctima. "Va induir els altres dos investigats a perseguir-los durant la seva fugida", resol.