Girocamping s'internacionalitza amb expositors de França, Portugal i Itàlia

La cinquena edició del saló Girocamping, que se celebrarà del 2 al 5 de març al Palau de Fires, ocuparà el 100% dels espais disponibles i s'internacionalitzarà amb expositors de França, Portugal i Itàlia. En total, el certamen comptarà amb uns 120 estands i arribarà als 11.200 metres quadrats de superfície, amb una carpa exterior dedicada al món de l'autocaravana i els accessoris de càmping. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, va assegurar ahir que aquest 2017 el saló «fa un gir», perquè la presència de càmpings europeus impulsa la Costa Brava i el Pirineu gironí cap a l'exterior i consolida el sector «com a líder a l'Estat espanyol». El certamen espera moure's en les mateixes xifres d'assistents que l'any passat (més de 23.000). De cara a properes edicions, Gotanegra va avançar que hauran de buscar nous espais. Això sí, va deixar clar que l'aposta per celebrar el Girocamping a Girona és ferma i que la solució passarà per estendre els actes a altres punts de la ciutat.

Aquest 2017, com va subratllar Gotanegra, el certamen s'impulsa a l'exterior i consolida les comarques gironines com «a líders del sector a tot l'estat espanyol». Girocamping s'internacionalitza i, per primer cop, comptarà amb expositors de França, Portugal i Itàlia, que se sumaran als més d'un centenar vinguts d'arreu de Catalunya i l'Estat. Gotanegra va fer incís en què l'obertura internacional de Girocamping també suposa que les comarques gironines s'impulsin com a «prescriptores» del sector a l'exterior. Aquest any, el certamen té la regió del Vèneto com a destinació convidada.

Aquesta, però, no és l'única novetat. Girocamping, que tornarà a recrear una ciutat de vacances a l'interior del Palau de Fires, arriba al màxim d'ocupació. En total, el saló ocuparà 11.200 metres quadrats -1.200 més que el 2016- gràcies a una carpa exterior on, per primer cop, s'exposarà tot allò que gira al voltant del món de les autocaravanes i els accessoris de càmping. «No som més grans perquè no podem; hem ocupat tot l'espai disponible», va indicar Gotanegra, que va precisar que l'organització està fent mans i mànigues perquè tots els expositors interessats hi tinguin cabuda. «De cara a propers anys, hem de veure com creixem», va assenyalar.

Gotanegra va garantir, però, que l'aposta per la ciutat de Girona està garantida. «El saló va néixer aquí i hi volem continuar», va deixar clar. Per això, per a properes edicions, l'organització pensa esponjar espais estenent arreu de la ciutat els actes paral·lels al saló. Enguany per exemple, les jornades professionals giraran al voltant de la sostenibilitat, aprofitant que és l'Any Europeu del Turisme Sostenible. Per això, es faran dues taules rodones centrades en el paper dels càmpings a l'hora de preservar el litoral i en la gestió que fan de l'aigua. Les jornades es complementaran amb un networking i trobades entre responsables de càmpings i proveïdors. S'espera que 3.000 professionals assisteixin a les jornades, que se sumaran als més de 20.000 visitants que preveu rebre el certamen.

Precisament, Gotanegra va insistir que l'objectiu del certamen és «posar el món del càmping de moda». «A Catalunya, només un 5% dels turistes passen les vacances en un càmping, un percentatge que en altres països com Alemanya, Bèlgica o Holanda arriba al 20%», va assenyalar.

Organitzat per l'Associació de Càmpings, el saló compta amb la col·laboració del Patronat de Turisme, l'Ajuntament de Girona i l'Agència Catalana de Turisme. El director dels serveis territorials d'Empresa, Ferran Roquer, va subratllar que el certamen contribueix a «posar en valor» un sector que contínuament reinverteix (en els tres darrers anys, 45,5 milions) i que permet «desestacionalitzar la temporada».Per la seva banda, el vicepresident del Patronat, Jaume Dulsat, va assegurar que els càmpings gironins són «una potència absoluta» i va recordar que, anualment, les 120.000 places d'allotjament amb què compten els associats generen fins a vuit milions de pernoctacions.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, es va referir al projecte perquè la ciutat tingui un càmping escola. No hi va posar data, però va explicar que l'Ajuntament està preparant un pla especial «que aviat veurà la llum» i que posarà sobre plànol els llocs on pot haver-hi aquest centre de formació. Després, dependrà de la iniciativa privada tirar-ho endavant.