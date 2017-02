Els clubs de cànnabis de Girona podran dispensar tres grams de marihuana per persona al dia

L´Ajuntament de Girona ha elaborat una proposta de nova ordenança municipal per regular els clubs socials de cànnabis a la ciutat. L´aprovació del text està inclosa dins l´ordre del dia del Ple ordinari municipal de dilluns.



Entre altres, regularà el límit del consum. La dispensació de cànnabis als associats es limitarà a una quantitat màxima de 3 grams/dia de marihuana, o bé 25 grams/setmana, amb un màxim de 90 grams al mes. No hi haurà plantació al club i el cànnabis haurà de ser consumida integrament dins el local i no podrà ser compartit. Les dispensacions es registraran i les dades d´aquest registre es donaran a conèixer anualment a l´Ajuntament.



El nou text normatiu inclou l´obligació de les associacions d´usuaris a estar degudament inscrites en registres públics, ja que per sol·licitar l´obertura d´un local que es vulgui destinar a club social de cànnabis caldrà que l´entitat acrediti que està inscrita tant al Registre Municipal d´Entitats com al Registre d´Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o a altres registres d´associacions d´àmbit estatal.



El text de l´ordenança (que té el nom concret de "Ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d´exercici de la seva activitat al terme municipal de Girona") inclou les condicions de sol·licitud de llicència i règim de comunicació de l´activitat i d´obres, el règim d´inspeccions i sancions i les normes d´ús. Pel que fa a aquestes normes s´estableixen la prohibició d´ocupar o utilitzar l´espai públic adjacent al local; la restricció d´accés al local a majors d´edat i a persones associades de l´entitat –a banda dels professionals que ofereixin activitats orientades a la reducció de riscos-; l´aforament màxim del local (150 persones); l´obligació de tenir accés directe des del carrer; les activitats que es poden desenvolupar (xerrades informatives, tallers, projeccions d´audiovisuals, etc. sempre que no siguin lucratives ni exclusivament recreatives); el sistema de ventilació (un de natural i un de ventilació forçada tècnicament), o l´horari d´obertura (entre les 8 h i les 22 h de dilluns a dijous i entre les 8 i les 24 h de divendres a diumenges i festius), entre d´altres.

Els clubs socials de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s´autobasteixen i distribueixen cànnabis entre els seus propis socis consumidors terapèutics i/o lúdics, tots majors d´edat i en un àmbit privat i així es redueixen danys associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis. En els últims, anys, s´han formulat diverses sol·licituds per a la instal·lació a la ciutat de clubs socials de fumadors de cànnabis.