ERC-MES veu «de difícil execució» el pacte de les Pedreres

ERC-MES de Girona considera que el Pacte Social de les Pedreres, que s'aprovarà en el ple de dilluns, és «molt poc concret i de difícil execució». Per això, ha proposat la creació d'una comissió de seguiment que anualment reti comptes al ple de l'estat de l'execució del pla. Tot i això, els republicans celebren l'acord, que ha estat fruit del consens, i li donarà suport perquè significarà «un pas més per recuperar les Pedreres com a parc públic d'ús i gaudi ciutadà».

El Pacte Social de les Pedreres preveu el reallotjament de les 37 famílies que viuen de forma irregular en sòl públic des de fa més de cinquanta anys. La portaveu d'ERC-MES, Maria Mercè Roca, aplaudeix el fet que s'hagi arribat a un consens perquè l'actuació urbanística -que permetrà recuperar i renaturalitzar les Pedreres-vagi acompanyada d'un pla per regular la situació social i habitacional dels habitants de la zona.

Tot i això, Roca considera que el pla «és molt teòric i concreta molt poc», a banda de destacar la dificultat de la seva execució. Per això, creu que hi ha el risc que quedi en paper mullat. «No volem que sigui un Pla per gesticular de cares a la galeria», adverteix Roca. Entre els seus dubtes hi ha el fet que no es concreten quants habitatges nous es podran construir i tampoc com es durà a terme aquesta construcció. Al seu parer, l'instrument ideal era Vivendes de Girona, «però CiU la va desmantellar». També es pregunta com s'aconseguirà el finançament per fer els nous habitatges i recorda que primer cal saber quanta gent s'acollirà a cada opció per fer una bona gestió de l'assumpte.