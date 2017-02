La Federació d´entitats de Salt guanya el concurs per dinamitzar l´Ateneu Coma Cros

La Federació d´entitats sociocultarals de Salt ha firmat el contracte de servei per la dinamització i programació de l´Ateneu de la Coma Cros de Salt, després de guanyar el concurs segons l´acord de Junta de Govern Local del 27 de gener. La Federació es va presentar en solitari al concurs i dinamitzarà l´Ateneu per un període de dos anys amb possibilitat de pròrroga per dos anys més i amb un pressupost anual de 20.500 euros (més 4.305 euros d´IVA).

El projecte presentat per la Federació és fruit d´un procés de fa més de tres anys. Amb el naixement de l´Assemblea de l´Ateneu Popular de la Coma Cros, l´octubre de 2013, com a resultat del treball col·lectiu, col·laboratiu, desinteressat i participatiu d´un conjunt de persones i entitats, que des de fa anys han treballat per aconseguir espais comunitaris i de proximitat a Salt. Per això la proposta per l´Ateneu és la de crear un espai sociocultural que fomenti la vida associativa de la població i amb els eixos de la cultura, l´educació i la transformació social com a elements centrals.

Els continguts d´activitats presentats al projecte són una síntesi del resultat del procés participatiu "Posem fil a la Coma Cros" (Juliol 2013) així com de la Jornada "Engeguem la Coma Cros (Març 2014), entrevistes a tècnics i entitats i jornades de treball diverses (2015-16).

Algunes propostes concretes del projecte són la de crear un Espai de Trobada a l´entrada de l´equipament que serveixi de punt d´informació però també com a punt de rebuda i on es puguin desenvolupar activitats obertes de petit format. Pel que fa a la programació, algunes de les propostes són tallers de dansa comunitària, cursos de veu i cant, iniciació al teatre, percussió, formació i alfabetització, entre altres.

El projecte també proposa la creació d´una Comissió de Joves de l´Ateneu que formi part de l´estructura de l´assemblea donat l´alt nombre de joves al municipi. D´aquesta manera es facilitarà la participació d´aquest col·lectiu i la creació de ponts amb les associacions.

Pel que fa al funcionament, es vol afavorir la participació del projecte i la presa de decisions col·lectiva, de manera que es treballarà a partir de l´Assemblea de l´Ateneu i comissions de treball creades a partir d´aquesta assemblea. Per dur a terme el projecte, la Federació contractarà una persona encarregada de dinamitzar el projecte per 30 hores.



La Federació d´Entitats Socioculturals de Salt

La Federació, inscrita al registrat del Departament de Justícia de la Generalitat des de mitjans de juny, és la forma jurídica representativa d´un grup d´entitats que volen treballar conjuntament per a la vila i que es va crear amb el primer objectiu gestionar l´espai de l´Ateneu Coma Cros. És la primera vegada a Salt que es crea una federació amb un gruix tant significatiu d´entitats del sector social i cultural.

Formen part de la Federació d´Entitats Socioculturals de Salt les associacions: Pau Sempre, Donants de Sang de Girona, La Banda del Rec, Diables d´en Pere Botero, Amics del Taixi Chuan de Salt, Fibromialgia Salt, Associació Cultural Coral Tribana de Salt, 17190 Universalt, Casal Saltenc Independentista, Colla Castellera Marrecs de Salt, Siraj per la Cultura i la Creativitat, Capoeira Canigó, Oudiodial per a l'Ajuda Social, Associació Socioeducativa Nousol, Arrels Urbanes per la Promoció de la Música, Amigues i Amics de l´Ateneu Coma Cros de Salt, El Rusc, No T´aturis, AEiG Sant Cugat (MEGSJC), Colla M´ho Passo Bé i Mou-te en bici.

Es preveu que entrin a la Federació pròximament les entitats: Associació de Camerunesos de Girona i Amics (Acagia), Agrupació Teatral el Safareig, Pro-Televisió Vila de Salt, Magrebins Sense Fronteres, Idem, Comissió d´Agermanament Salt per Quilalí, Càrites Salt-Agrupació de Parròquies, Salt per la Independència (ANC), Els 4 Rius, Amics del Poble Siri, Almohajiren Almagareba i Associació Artística Las Lo Las. Es tracta d´associacions que han participat activament del procés però que per qüestions administratives no han pogut ser registrades dins la federació en un primer moment.