Girona tindrà 5 conciliadors per evitar conflictes entre ciclistes i vianants

L'Ajuntament de Girona preveu contractar cinc conciliadors per tal que informin de la normativa de circulació els ciclistes i evitin conflictes entre els usuaris de la bicicleta i els vianants. La idea és poder iniciar aquesta campanya informativa d'aquí a poc més d'un mes. Des de fa setmanes, les àrees de seguretat i de Mobilitat estan fent reunions on també hi ha representants de l'entitat Mou-te en Bici i agents de la policia per acabar de planificar com serà la campanya.

La tinenta d'alcaldia de Seguretat i Drets Socials, Sílvia Paneque, ha explicat que les cinc persones se seleccionaran gràcies a dos plans d'ocupació. El primer pla servirà per contractar dues persones que estan a l'atur, tenen més de 45 anys i no reben cap subsidi. Aquestes dues persones ja han estat escollides i començaran la formació amb Mou-te en Bici i amb la policia a partir de la setmana vinent. Els altres tres conciliadors sortiran d'un pla d'ocupació on prendrà part Mifas.

Aquests conciliadors se situaran als punts on la policia i Mou-te en Bici han detectat més conflictivitat entre vianants i ciclistes. Per exemple, al barri de Santa Eugènia, segons ha explicat Paneque. Allà explicaran als ciclistes les normes que s'han de seguir, com per exemple, anar pels carrils bici o per la calçada si no n'hi ha. Als vianants se'ls recordarà que no han de caminar pels carrils bici.

No obstant, el més important, segons ha ressaltat el tinent d'alcaldia de Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, és anar sensibilitzant la població –tant vianants, com ciclistes o conductors d'automòbils i motocicletes–, que s'ha de conviure amb respecte i que cal ser conscient que cal «compartir espais».

Alcalà va presentar ahir la dissetena estació de girocleta de la ciutat, ubicada al parc de Vista Alegre. Té 25 aparcaments per a bicicletes, xifra que fa pujar fins a 478 el nombre d'estacionaments. La posada en funcionament de l'estació «és un objectiu que hem assolit per partida doble, ja que demostra que el Pla de Mobilitat s'està desenvolupant a bon ritme i que hem escoltat la veu dels veïns del barri, que a través dels pressupostos participats de barri van escollir aquest projecte», va recordar Alcalà.

Carril del carrer del Carme

A més, el representant municipal va recordar, en relació amb el barri Carme-Vista Alegre, que estan reunint-se amb els veïns del sector Est per acabar de lligar el futur carril bici que connecti els barris d'aquesta zona (Font de la Pólvora, Vila-roja, Grup Sant Daniel i Mas Ramada) amb el centre, passant pel carrer del Carme. Tot i que el Pla de Mobilitat preveu executar-lo el 2018, el regidor va assegurar que serà una realitat ja aquest any. El tram més proper al cementiri es farà passant per la calçada, on es reduirà la velocitat màxima permesa per als vehicles a 30 quilòmetres per hora. En el tram de carril bici ja existent actualment i al del passeig General Mendoza es permetrà la bidireccionalitat. Ara mateix són d'un sol sentit.



Estació al carrer Freser

El regidor va exposar que la divuitena estació serà al carrer Freser en l'encreuament amb el carrer de Sant Isidre, al barri de Sant Pau. Aquesta nova estació serà realitat després d'un projecte d'urbanització que permetrà generar una plaça pública i provocarà alguns canvis de circulació al sector, ja pactats amb els veïns. Serà realitat aquest any.