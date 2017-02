L'escola universitària ERAM amplia les seves instal·lacions a Salt

L'Ajuntament de Salt i l'escola universitària ERAM van signar ahir la concessió d'un nou espai a la Factoria Cultural de la Coma Cros que permetrà a l'ERAM ampliar l'ús a més de 1600 metres quadrats on poder impartir les dues titulacions actuals, el Grau en arts escèniques i el Grau en Audiovisual i Multimèdia, a més de 400 alumnes.

Des de l'Ajuntament de Salt s'ha subratllar l'important aportació positiva que els estudis poden suposar per a la cohesió social de Salt, ja que poden generar llocs de treball directes i obrir noves perspectives en l'oferta de formació d'acord amb les noves demandes del mercat laboral. A més, també generarà possibilitats de creixement econòmic al municipi a partir de les pròpies necessitats dels alumnes, com per exemple pisos de lloguer, despesa en establiments de restauració o comerços, entre d'altres.