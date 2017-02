València resol el conflicte de les campanes encallat a Girona

A València han resolt el conflicte de les campanes de l'església de Sant Nicolau en un temps rècord i ja poden tornar a sonar. Si més no han segellat els enfrontaments existents entre diferents parts molt més ràpid que a Girona, on la manca d'entesa ha acabat portant el litigi als jutjats pel so del repic procedent de la Catedral.

A València, la solució ha arribat per mitjà del diàleg i en menys d'un mes. En canvi, a Girona tot va esclatar el gener de l'any passat i ningú sap, a hores d'ara, què pot decidir el jutge, després que malgrat moltes reunions i la intermediació de tres alcaldes (el conflicte va esclatar amb Carles Puigdemont que en ser president va nomenar successor a Albert Ballesta, que va acabar renunciant en favor de Marta Madrenas), no s'arribés a cap acord.

El consistori valencià ha acordat reduir els tocs de les campanes amb el rector de l'església de Sant Nicolau, de manera que els veïns de l'entorn no es vegin afectats per les molèsties, un fet que els va portar al Síndic de Greuges i que va provocar que l'Ajuntament prohibís que funcionessin si no es rebaixava el so.

A partir d'ara a Sant Nicolau no hi haurà el tradicional «volteig» de campanes generalitzat al llarg del dia , sinó que tocaran amb normalitat amb un sol toc durant la jornada, i només se les farà girar a les dotze del migdia i durant els dies especials de les festivitats del calendari litúrgic.

A Girona, malgrat que el denunciant, l'hotel Històric, situat a prop de la Catedral, demanava també només que es reduís el soroll nocturn, l'aparició de diferents actors va acabar amb el cas als jutjats per manca d'acord. Hi ha proves fetes pels tècnics municipals que se superaven els decibels permesos. Inicialment, es va prohibir el toc de les campanes de les dotze de la nit a les set del matí. L'Associació de Veïns del Barri Vell va iniciar una campanya perquè es restituissin els tocs. Això va provocar que el ple municipal protegís el toc de les campanes com a bé d'interès local i manés el retorn dels repics. L'hotel va portar el cas als tribunals.