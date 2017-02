Una seixantena de persones han donat suport aquest dissabte a la campanya 'T-66 Judici de Molt Alta Tensió' que defensa els sis activistes contraris a la línia de Molt Alta Tensió (MAT) que estan acusats per les protestes que hi van haver fa tres anys a Fellines, a Viladasens (Gironès), i per qui demanen penes que van dels 21 mesos als set anys de presó.

El judici, que encara no té data, també jutjarà el que era màxim responsable operatiu dels Mossos d'Esquadra aquell dia, per un presumpte delicte de lesions als manifestants. L'advocat d'alguns activistes Benet Salellas explica que, d'una banda pretenen "defensar la legitimitat de la manera de protestar", i de l'altra volen demostrar l'excés de força amb la que va actuar la policia. "Aquell dia els Mossos van defensar els interessos de privats, i no pas els de la col·lectivitat", ha ressaltat Salellas.