La CUP demana actuar davant l'augment de pisos turístics

La CUP-Crida per Girona ha alertat de l'increment del nombre de pisos turístics a la ciutat, que només entre els anys 2015 i 2016 es va doblar, passant de 179 a 361. La formació considera «imprescindible» abordar aquest fenomen, que afecta principalment el Barri Vell, per tal de regular-lo i prevenir-ne els efectes nocius que pugui acabar provocant. Els cupaires diuen que «cal aprendre del cas de Barcelona ara que encara hi som a temps».



Model turístic

En aquest sentit, la CUP ha anunciat que al ple municipal de dilluns farà una pregunta dirigida al govern, per saber quines mesures està aplicant o preveu aplicar l'Ajuntament en relació amb la proliferació de pisos turístics. La portaveu cupaire Laia Pèlach ha defensat que «cal prendre mesures a partir d'un debat de ciutat sobre quin model turístic volem per a Girona de cara als propers anys, en què hi prenguin part tant els agents directament vinculats al sector com, sobretot, la ciutadania i les entitats gironines».

En aquest sentit, la CUP-Crida per Girona ha alertat dels riscos del monocultiu del turisme com a motor econòmic, i ha advocat per «un model turístic que s'adapti a la ciutat, i que no sigui la ciutat i la seva gent qui s'hagi d'adaptar a les exigències del turisme». Entre les propostes de la formació en aquest camp, destaca l'elaboració d'un Pla Estratègic de Turisme que tracti aspectes com ara els pisos turístics, i la creació d'un Observatori Ciutadà del Turisme per analitzar les conseqüències i l'evolució del model turístic gironí.