La mestra Pili Alonso i la Comissió de Festes de Salt, premis Tres de Març 2017

La mestra Pili Alonso i la Comissió de Festes de Salt han estat les escollides pel jurat del Premi Tres de Març com a guardonats de l'edició d'aquest any 2017. L'elecció ha estat per unanimitat dels membres del jurat i el seu nomenament haurà de ser confirmat al proper ple municipal. El jurat ha acordat també reconèixer de forma pòstuma la tasca exercida per Salomó Ferrer Marquès des de l'Associació de Veïns del Barri Centre.

Pili Alonso és una persona vinculada des dels anys vuitanta al món de l'educació a Salt. Jubilada el passat setembre, després d'una vida dedicada a l'ensenyament dels infants, ha estat directora de l'escola Silvestre Santaló i del Gegant del Rec, escola que va ajudar a posar en marxa, i que ha dirigit durant 11 anys. Tot i que la seva vida ha estat centrada en el món de l'ensenyament, també ha tingut temps per ser una persona present en la vida associativa de la vila.



Innovadora

El jurat ha considerat que Pili Alonso ha estat una persona innovadora en el món de l'educació i pionera en els projectes educatius basats en les emocions. El seu tarannà i la seva feina han ajudat que «generacions d'infants saltencs siguin millors persones», segons el jurat.

El jurat també ha considerat la Comissió de Festes de Salt mereixedora del premi, per la seva tasca tenaç i constant perquè els ciutadans de Salt puguin gaudir de les festes. La Comissió de Festes organitza de forma totalment altruista actes com l'arribada de la Flama del Canigó, la revetlla de Sant Joan, la Festa Major, la rua de Carnestoltes o el campament i la cavalcada dels Reis d'Orient a la vila de Salt.

El jurat dels Premis Tres de Març, reunit el 7 de febrer, va acordar també retre un reconeixement a títol pòstum a Salomó Ferrer Marquès, per la seva tasca des de l'Associació de Veïns de Barri Centre de Salt.

Els premis s'entregaran, com és tradicional, en un acte que se celebrarà el proper dia tres de març al Teatre Municipal de Salt. Els premis reben aquest nom perquè és el dia que Salt va aconseguir la independència de Girona.



Els anteriors distingits

L'any passat els guardons van recaure en el Club Bàsquet Salt i el voluntari de Càritas Tomàs Aurich Bonmatí. L'any anterior, les distincions van recaure en el cisteller ja finat Jaume Puebla i en l'Associació Kinbedeball.