Destinen 92.000 euros a l'allargament d'una vorera per superar una riera a Fontajau

L'Ajuntament de Girona licitarà per uns 92.000 euros l'allargament de la vorera en un tram del carrer Sant Gregori que permetrà superar la riera Bullidors i unir la rotonda de Domeny amb la rambla Xavier Cugat. La intervenció es farà a prop del número 91 del carrer Sant Gregori, en un punt on hi ha un bloc d'habitatges de grans dimesions.

El consistori ha aprovat definitivament aquest projecte que, tal com ha recordat el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, era una llarga reivindicació veïnal. Ara mateix, hi ha vorera només en un dels dos costats de la riera i els interessats a creuar-la han de travessar, primer, la carretera si estan al costat sense vorera. Si no, s'han de fer caminant diversos metres per la calçada.



Mur de contenció

El tram que s'allargarà no fa més de cinquanta metres. No obstant, el seu cost és més alt del que podria ser un simple allargament de vorera pel fet que cal superar la riera. Per poder-ho fer, caldrà construir un mur de contenció. Per fer aquesta actuació, l'Ajuntament ha hagut de demanar permís a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).