Recullen signatures per recuperar l'antic taller de la fàbrica Marfà

Una veïna de Santa Eugènia, Núria Noguereda i Cuixart, ha començat a recollir signatures per tal que se salvi de l'abandó l'antic taller de la fàbrica Marfà, de propietat municipal. L'edifici es troba en ruïnes després del tancament de les instal·lacions, l'any 2000. El 2011, la nau principal de la fàbrica es va reformar i es va convertir en un nou equipament municipal que inclou, entre d'altres, la biblioteca Salvador Allende i diversos bucs d'assaig musical. El taller, però –un edifici annex i exterior– ha restat abandonat des de llavors. L'any 2010, l'Ajunta-ment –llavors en mans del PSC, ERC i ICV– va presentar un projecte per convertir l'edifici del taller en un museu sobre el patrimoni industrial, que a hores d'ara no té visos de convertir-se en realitat, almenys a curt termini. L'actual regidor del barri de Santa Eugènia, Narcís Sastre, explica que l'Ajuntament té interès futur en recuperar l'espai, però assenyala que a hores d'ara no hi ha pressupost per fer-ho.

El taller de la Marfà es troba just al costat de la fàbrica, i allà hi havia maquinària que actualment es troba al Museu d'Història de la ciutat. L'any 2010, l'Ajuntament, el Museu d'Història de la Ciutat i el Consorci Alba-Ter van presentar un projecte per convertir l'espai en un centre d'interpretació sobre el patrimoni industrial, per tal que els visitants poguessin entendre no només el passat de la fàbrica sinó també el que va significar dins la història de Santa Eugènia. La proposta incloïa també la restauració de dues turbines del segle XIX per tal que tornessin a funcionar.



L'edifici segueix en ruïnes

Aquell projecte, però, mai es va arribar a materialitzar i l'edifici continua avui en ruïnes. Mentre la nau central de la fàbrica funciona a ple rendiment com a Espai Marfà, el taller es troba abandonat i en ruïnes. Per això, Núria Noguereda ha començat una recollida de signatures amb l'objectiu d'evitar que aquest espai continuï degradant-se. «És urgentíssim aturar l'estat d'abandó i degradació de l'antic taller del segle XIX, una joia que és única a Europa i un dels pocs testimonis en peu de la història més recent del poble de Santa Eugènia i de la seva identitat», escriu Noguereda en els papers per recollir suports.

De moment, compta amb un centenar de persones –moltes d'elles extreballadors de la fàbrica o els seus descendents– que han firmat per demanar «que es prenguin mesures immediates per consolidar aquest edifici històric, actualment en estat de total abandó, així com la recuperació per a Santa Eugènia de tot el patrimoni de la indústria tèxtil que li pertany». A més, Noguereda també té previst presentar una proposta per aconseguir que una partida dels pressupostos participats es destini a aquesta finalitat.

La impulsora de la campanya explica que ha decidit endegar aquesta iniciativa agafant el testimoni de l'historiador Jaume Prat i tots els veïns que han treballat per recuperar la memòria del barri. El seu desig seria veure convertit en realitat el projecte de fer-hi un museu, tot i que assenyala que el més urgent és consolidar l'edifici per evitar que continuï degradant-se. De fet, alerta que, com més temps passi, més difícil serà recuperar-lo.



Un projecte de futur

La veïna es reunirà properament amb el regidor de Santa Eugènia, Narcís Sastre, per tractar aquest tema. Sastre explica que l'Ajuntament té un interès en poder recuperar aquest espai de cara al futur, però adverteix que ara com ara no hi ha pressupost municipal per poder fer-hi una intervenció a curt termini.