Tret de sortida als carnavals dels barris de Girona

Girona va donar ahir el tret de sortida als Carnavals de barri, que al llarg de les properes setmanes s'aniran celebrant pels diferents racons de la ciutat.

Ahir es van celebrar els dos primers Carnestoltes. Al matí, a l'espai cívic de la Rosaleda hi va haver un taller de màscares dins del carnaval de la Devesa i Figuerola, organitzat per les corresponents associacions de veïns i l'AEiG Joan Pons. A la tarda, tots els participants van poder sortir en rua fins a la plaça Miquel de Palol, on Roger Canals es va encarregar de l'animació infantil.

També a la tarda va ser el torn del Carnestoltes del Barri Vell, Vista Alegre, les Pedreres i el Mercadal. En aquest cas, van celebrar una rua que va sortir del punt de trobada de la Rambla i va recórrer diferents carrers fins arribar als jardins de Fora Muralla, on va haver-hi animació infantil a càrrec dels Trambòtics. La cercavila va estar organitzada per les associacions de veïns d'aquests barris i l'AEiG Vista Alegre, entre altres entitats.