Dos detinguts quan viatjaven amb cocaïna amagada a la cadireta del nadó a Girona

La Policia Municipal de Girona va detenir, al voltant de la una de la matinada del 12 de febrer, Bernabé G.J., de 35 anys, i Stefania Liliana D., de 20 anys, tots dos veïns de Figueres, com a presumptes autors d´un delicte contra la salut pública ja que portaven cocaïna en un cotxe a la cadireta on hi havia un nadó.

Els fets van passar a quarts de nou del vespre del dissabte dia 11 quan dues patrulles, amb quatre agents i un caporal de la Policia Municipal, estaven fent un control de seguretat viària en una rotonda propera a la sortida de l´autopista AP7 a la ciutat. L´agent encarregat d´aturar els cotxes va observar com el conductor d´un turisme amagava un objecte a la part del darrere del cotxe, on viatjava també una noia i un nadó. Així mateix, va observar que la dona ocultava alguna cosa a la cadireta on viatjava l´infant.

Tot seguit, els policies van aturar el vehicle i van fer baixar el conductor i l´ocupant per tal d´identificar-los. Un cop identificats, van fer l´escorcoll a l'interior del vehicle i van constatar que al terra dels seients posteriors hi havia una bossa de mà que contenia un paquet amb una substància blanca embolcallada amb plàstic i camuflada entre bolquers. A més, darrere de la cadireta de retenció infantil hi van localitzar un altre paquet amb la mateixa substància i de forma semblant.

Posteriorment, van trobar que dins els moneders de mà Bernabé G.J. duia un total de 2.865 euros repartits en diferents fraccions de bitllets i Stefania Liliana D. en duia 180, igualment en bitllets. La suma del total de diners ascendia a més de 3.000 euros, mentre que la pols blanca, suposadament cocaïna, pesava aproximadament 100 grams. Els agents van comissar la substància en pols juntament amb els diners i tres telèfons mòbils que duien els dos sospitosos.

Arran de tot plegat es va detenir, Bernabé G.J., de 35 anys, i Stefania Liliana D., de 20 anys, tots dos veïns de Figueres, com a presumptes autors d´un delicte contra la salut pública.

La policia va fer gestions per lliurar el menor, fill de la parella, a familiars dels detinguts. Es dóna el cas que cap dels dos tenia antecedents.