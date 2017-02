Els gironins truquen al 112 per motius de seguretat o per emergències mèdiques

El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgències 112 Catalunya (CAT112) va atendre un 8% més de trucades fetes des de la demarcació de Girona durant el 2016 en comparació amb l'any anterior. Concretament, se'n van registrar 121.972 mentre que el 2015 havien estat 112.792. Més de la meitat de les trucades al telèfon d'emergències es van fer per motius d'assistència sanitària (un 32,2%) i seguretat (30,9%), mentre que amb menor mesura els usuaris ho van fer per temes de trànsit (18,9%) i incendis (4,9%). Per comarques, on més ha augmentat el volum de trucades respecte el 2015 ha estat al Pla de l'Estany i al Gironès.

Per tipologies, les trucades al telèfon d'emergències 112 que més han augmentat a la demarcació han estat les referents a assistència sanitària. S'ha passat de les 34.357 ateses el 2015 a les 39.233 de l'any passat, és a dir, que es van atendre 4.876 trucades més per temes sanitaris. I en segon lloc, figuren les referents a temes de seguretat. De les 33.989 trucades rebudes el 2015, l'any passat van ser 37.682 -3.693 més que l'any anterior-. Pel que fa a les trucades per motius de trànsit, l'any 2015 van ser 20.605 mentre que l'any passat, 23.024 (2.419 trucades més). Per altra banda, durant el 2016 es van rebre 794 trucades més per incendis que l'any anterior. De les 5.142 es va passar a les 5.936 trucades.

Per comarques, el Pla de l'Estany és on s'ha registrat un major increment respecte les dades del 2015. Concretament, un 20% més, ja que es va passar de les 2.685 trucades de fa dos anys a les 3.220 trucades el 2016. La majoria d´aquestes trucades, 1.162 (el 36,1%), van ser per demanar assistència sanitària; 753 per motius de trànsit (24,6%); 706 per motius de seguretat (21,9%) i per incendis, 204 trucades (6,3%). Per municipis, Banyoles va ser des d'on es van fer més trucades, 1.593 (un 49,5%), seguit de Cornellà del Terri, amb 341 avisos (un 11% del total) i Vilademuls, amb 288 trucades (un 9%).

El Gironès és la segona comarca de la demarcació on han crescut més les trucades a aquest telèfon d'emergències. De les 28.687 rebudes el 2015 es va passar a les 32.312, és a dir, un 12,6% més. Els motius de seguretat van concentrar una part important de les consultes amb 12.040 trucades (un 37,3%), seguit de les referents a assistència sanitària, 8.476 trucades (26%) i per motius de trànsit, amb 5.857 (18%). Per avisos d'incendis es van rebre 1.253 trucades (4%). Per municipis, la capital va ser des d'on es van fer més de la meitat de les trucades, un 56,7% (18.319 trucades), seguit de Salt amb 5.912 avisos (18%) i Llagostera amb 815 trucades (2,5%).

Seguint per ordre d'augment, la tercera comarca on hi ha hagut més avisos respecte el 2015 ha estat el Baix Empordà, un 7,7% més. De les 20.179 trucades el 2015 es va passar a les 21.725 fetes durant l'any passat. La majoria d´aquestes trucades van ser per demanar assistència sanitària, 7.249 (33,4%); per motius de seguretat 6.190 (28,5%); 3.647 per motius de trànsit (16,8%) i per incendis 1.433 trucades (6,6%). Entre els municipis que han concentrat més trucades en aquesta comarca destaca Castell-Platja d'Aro amb un 15% del total (3.280 trucades) i Palafrugell, un 14%, amb 3.020 trucades.

Al Ripollès les trucades al 112 van augmentar un 7,4% respecte el 2015. En total se'n van fer 3.619 que contrasten amb les 3.369 registrades l'any anterior. La majoria van ser per demanar assistència sanitària, 1.493 trucades (41,3%); per motius de trànsit 768 (21,2%); 579 per motius de seguretat (16%) i per incendis, 160 trucades (4,4%). Des d'on se'n van fer més va ser Ripoll amb 1.307 trucades (el 36%), seguit de més distància de Ribes de Freser amb 359 (10%) i Camprodon, amb 335 avisos (9%).

A continuació, figura l'Alt Empordà on es van registrar un 7% més de trucades a aquest telèfon d'emergències que el 2015. De les 25.449 de fa dos anys es va passar a les 27.222. Un 32% de les trucades van ser per motius de seguretat, 8.594, seguit de l'assistència sanitària (30%) amb 8.260 trucades; per motius de trànsit, un 20,5%, amb 5.592 i per incendis, un 5,2%, amb 1.409 trucades. Figueres i Roses van ser les localitats des d'on es van fer més trucades, un 32% (8.776) i 12% (3.351), respectivament, seguit de Castelló d'Empúries amb 2.361 avisos (9%).

Pel que fa a la Selva, l'augment va ser del 6,2%, passant de les 26.257 registrades el 2015 a un total de 27.900. La majoria d´aquestes trucades, 10.232 (36,7%), van ser per demanar assistència sanitària; per motius de seguretat 8.125 (29%); 5.207 trucades per motius de trànsit (18,6%) i per incendis, 1.217 trucades (4,4%). Per poblacions, Lloret de Mar va concentrar un 25,7% del total d'avisos, amb 7.180, i Maçanet de la Selva un 8% del total amb 2.216.

Finalment, la Garrotxa és on van augmentar menys les trucades a nivell de demarcació respecte el 2015, un 3%. De les 5.974 del 2015 es va passar a les 6.166. Una part important van ser per demanar assistència sanitària, 2.361 (39,5%); 1.448 per motius de seguretat (24,2%); 1.200 per motius de trànsit (20%) i per incendis 260 trucades (4,4%). Des d'on se'n van fer més va ser des de la capital, Olot, amb més de la meitat dels avisos –un 52,2%- i un total de 3.117 trucades; seguit de la Vall d'en Bas amb 456 trucades (7,8%) i Besalú, 375 avisos (6,3%).

A nivell de Catalunya, el telèfon d'emergències 112 va atendre l'any passat 2.556.405 trucades, mentre que l'any 2015 van ser 2.602.934 trucades. D'aquest total, 1.465.585 van ser operatives, que significa que van ser generades per una emergència i va requerir activar algun tipus d'operatiu. Aquesta xifra és un 7% més que l'any anterior. El 2015 les trucades operatives van ser 1.368.208 en total.