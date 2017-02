Intenta agredir amb un ganivet el propietari d'un bar després de fer-lo fora a Salt

Un home va intentar agredir ahir el propietari d'un bar que l'havia fet fora del local a Salt.

Els fets van succeir en un local del carrer Torres i Bages, a tocar del vial Manuel de Falla, pels volts de les sis de la tarda.

En aquell moment, un client estava a l'establiment i va començar a provocar als clients així com el propietari amb crits i fent molt de xivarri. Davant d'això, el propietari li va demanar que sortís però es va posar més agressiu i va decidir fer-lo fora.

Aquí però va començar tot perquè el client va posar-se més agressiu i se'n va anar a una carnisseria del mateix carrer, va agredir un treballador, va robar un ganivet de 30 centímetres de full i va sortir-ne.

Ràpidament va presentar-se al bar d'on l'havien fet fora i va començar a cridar i a dir que mataria a l'amo del bar, segons informa l'Agència EFE.

Això va fer que el carrer es comencés a omplir de gent i tothom es concentrés davant d'aquest bar. Alguns veïns van alertar el telèfon d'emergències 112 i ràpidament s'hi van presentar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt.

El grup municipal Plataforma per Catalunya ha fet públic un vídeo del moment dels fets a les xarxes socials:

Quan hi van arribar, el client ja estava sense el ganivet perquè una persona havia aconseguit treure-li i per tant, no es van haver de lamentar víctimes. La policia ràpidament el va detenir.

Aquest fet va provocar un gran rebombori en aquest cèntric carrer de Salt.

Pel que fa al treballador de la carnisseria, va acabar a l'hospital després que el client l'agredís.

El detingut passarà pròximament a disposició del jutge de guàrdia de Girona.

Els Mossos l'acusen de ser el presumpte autor d'un delicte d'amenaces i també d'un de lesions.