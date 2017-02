La CUP demana afrontar el debat sobre la segregació escolar a Girona

La CUP-Crida per Girona ha reclamat que es prioritzi la lluita per acabar amb la segregació escolar als centres educatius de la ciutat. Ahir al ple de l´Ajuntament de Girona, la regidora Laia Pèlach va demanar explicacions al govern respecte a les noves adscripcions a centres de secundària de la ciutat. Segons Pèlach, el govern sociovergent està fent passos enrere en la lluita per l´equitat educativa i contra la segregació escolar.

Així, La regidora ha volgut destacar la contradicció que suposo que mentre s´està duent a terme un procés deliberatiu sobre planificació escolar, es tiri pel dret amb una qüestió com les adscripcions de centres de primària i secundària sense consultar en cap sentit la comunitat educativa. És en aquest sentit que en el ple d´ahir va voler recordar al govern que la LEC preveu que la decisió de les adscripcions es faci "amb la participació dels ajuntaments".

Debat a Girona Est

Precisament el tema de la planificació educativa i la gestió del procés d´admissió des dels municipis centrarà el debat de la quarta sessió de les jornades "Girona Est, quina escola volem?", que tindrà lloc demà dimecres a les set de la tarda al centre cívic Onyar. Aquest cicle d´actes promoguts per la CUP-Crida per Girona s´estan duent a terme durant el mes de gener i febrer amb l´objectiu reflexionar i debatre sobre el model educatiu pel què cal apostar als barris que conformen el sector.