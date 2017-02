Un forn de Fontajau denunciat pels veïns afirma que compleix totes les normatives

El propietari del forn Sant Antoni de Fontajau diu que compleix la normativa i que s'ha ajustat a tots els requeriments de l'Ajuntament de Girona. Assegura que, després de les queixes dels veïns, «s'ha constatat en diversos controls « que ara «complim la normativa en l'emissió de soroll i en les hores de càrrega i descàrrega». A més, diu que ha traslladat a altres forns el 80% de la producció per no perjudicar la convivència. Indica que no entén que el defensor de la ciutadania segueixi insistint que cal prendre mesures al forn.