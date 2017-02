Girona deixa lliures els paons de la Devesa, que ara volten pels jardins

Els quatre paons que eren en una gàbia del Parc de la Devesa ara es mouen lliurement pels jardins. Qui visiti la zona es pot trobar els animals entres els arbustos o, fins i tot, a dalt de les branques d'algun dels arbres. L'Ajuntament ha decidit alliberar-los ,després de rebre peticions per tal que les aus no estiguessin tancades.

En una campanya per internet, l'associació veganista, anomenada ¿Serás su voz?, recollia firmes afirmant que els animals estaven engabiats en «una presó de dimensions molt reduïdes». Es considerava que els animals eren exposats en un parc públic en el que van titllar com una «exhibició deplorable». El regidor de paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, ha explicat que es tracta d'una prova pilot que es fa amb la supervisió municipal.

Els paons ja fa alguns dies que volten per la zona i s'ha constatat que tot i que es mouen per on volen, mai s'allunyen gaire, van sempre junts i, a les nits, tots sols van a la gàbia. És allà on tenen el menjar. En cas, que la prova pilot no funcionés i es detectés que els animals pateixen estrès o que hi ha ciutadans que no respecten la seva llibertat el consistori es replantejaria el futur dels paons. Una opció podria ser traslladar-los al Santuari Gaia, a Camprodon.