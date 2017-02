El primer informe d'Agissa arribarà el 31 de març

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va anunciar que el proper 31 de març la comissió tècnica per al control i seguiment dels béns adscrits a l'empresa d'aigües, Agissa, tindrà a punt el seu primer informe. Aquesta comissió, que segons l'alcaldessa treballava des de setembre però que fins ahir no va es constituir formalment al ple, ha d'oferir la informació necessària per poder obrir el debat sobre la futura gestió de l'aigua i decidir si es fa el pas de municipalitzar-la.

Així doncs, entre les funcions de la comissió hi ha controlar els béns adscrits o utilitzats en la prestació dels serveis d'abastament d'aigua; un control dels plans aprovats relatius a l'execució d'obres pevistes; el control i seguiment de les les instal·lacions i béns que hauran de revertir en els ens titulars del servei un cop finalitzat el contracte d'Agissa i un anàlisi acurat del cost del servei tant d'abastament d'aigua com de manteniment de la xarxa de clavegueram.