Els nomenament d'alguns assessors de Puigdemont a l'Ajuntament, a judici

La sala del contenciós-administratiu 1 de Girona està celebrant la vista contra el nomenament de 8 càrrecs de confiança en el darrer mandat de Carles Puigdemont (PDeCAT) a l'Ajuntament de Girona. L'advocat del consistori considera que el cas no ha de prosperar perquè els nomenaments aprovats en sessió plenària el juny de 2015 van quedar amortitzats el 23 de març de 2016, quan es van fer els nous nomenaments de personal de confiança als que no se'ls va concretar les funcions fins el 21 de desembre de 2016. D'aquesta manera, el lletrat de l'Ajuntament indica que els llocs de treball que van motivar la demanda de la CUP ja han desaparegut i resulta innecessari declarar la nul·litat de l'acte de ple relativa als nomenaments.

Per a la lletrada de la CUP, les modificacions realitzades en els nomenaments no alteren la "desviació de poder" que ha exercit el consistori en contractar personal de confiança que realitza tasques ordinàries que ja poden realitzar treballadors públics i no feina especialitzada. "Estem davant un frau de llei" assegura. L'advocada de la CUP indica que el nou acte de nomenament de març de 2016 no fa perdre l'interès legítim en declarar la nul·litat de l'anterior -el de l'era Puigdemont- perquè ni estava motivat el nomenament d'assessors i anava en contra de l'accés a la funció pública per mèrits i capacitats.