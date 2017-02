Mor un gos asfixiat en un foc en una cuina a Montjuïc

L'incendi que ahir a la tarda es va declarar en un habitatge del carrer Berenguer de Palol de Montjuïc va acabar amb la mort d'un dels gossos que hi havia a l'immoble gironí. Els Bombers van rebre l'avís a dos quarts de cinc de la tarda. A l'interior no hi havia cap persona però quan van entrar els apagafocs un dels dos gossos ja havia mort per la inhalació de fum. L'altre va ser traslladat a una clínica veterinària. Les flames van afectar l'interior de la cuina i es van extingir quan faltaven deu minuts per a les cinc de la tarda.