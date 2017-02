«Conciliació» després de mitjanit

Un ple de set hores i mitja. La sessió de dilluns va acabar a la 1.35 h de la matinada. I no és una excepció. L´Ajuntament de Girona diu que vol treballar a favor de la conciliació laboral i familiar, però de moment els plens no en són cap exemple. Uns ordres del dia cada cop més llargs, una gran quantitat de mocions i encesos debats en què tothom vol tenir l´última paraula ho dificulten

Va semblar una presa de pèl. Passada ja mitjanit, la regidora Glòria Plana explicava, a preguntes de la CUP, que l´Ajuntament ha destinat uns 7.000 euros a contractar tasques d´assessorament per poder aplicar la reforma horària a la ciutat. Tot i això, no cal gastar ni un euro per saber que una sessió plenària que comença a les sis de la tarda i acaba a la 1.35 de la matinada no és la millor manera de facilitar la conciliació laboral i familiar.

Ja fa anys que els plens de Girona són maratonians. Durant el seu curt mandat, Albert Ballesta va instaurar que comencessin a les sis en lloc de les vuit de la tarda, i Marta Madrenas va mantenir la decisió. Primer va semblar que això serviria per acabar a una hora més o menys decent -si per decent s´entén entre les 11 i les 12 de la nit-, però dilluns va quedar clar que això encara no és factible per diverses causes.

L´ordre del dia, d´entrada, ja era poc encorajador: 29 punts (dels quals quatre eren mocions), més precs i preguntes (per a les quals no hi ha límit de quantitat ni temps). I és que actualment s´han de passar per ple algunes qüestions menors que abans es debatien en juntes de govern, de manera que la llista de temes a tractar s´allarga cada cop més. I com si 29 punts a debatre no fossin prous, se´n va afegir un d´urgència i una moció d´urgència.

I llavors, el debat. El ple municipal és l´espai on tots els grups polítics poden esplaiar-se i marcar el seu posicionament polític, i és clar, tothom té ganes d´aprofitar-ho. El problema és, però, quan el debat trascendeix el posicionament polític i es converteix en pura picabaralla, com la que van protagonitzar dilluns la regidora del PP, Concepció Veray, i un dels representants de la CUP, Lluc Salellas, quan aquest últim va acusar el PP de «tenir relacions amb narcotraficants». A partir d´aquí, el creuament de retrets entre una i altre va acabar esquitxant la resta del ple, amb acusacions mútues de falta de respecte. «El ple Girona cada vegada s´assembla més a un plató de Telecinco; crits, insults i teatralitzacions exagerades del tot innecessàries», va escriure a Twitter el regidor d´ERC Martí Terés.

Una qüestió a part són les mocions. Està molt bé presentar-ne, però sovint s´acaben discutint temes que no afecten directament a la ciutat. Tot i que és clar, tot és relatiu: C´s, per exemple, va presentar una moció genèrica sobre passos de vianants que no feia referència a cap cas de Girona, però és clar, ningú pot dir que a Girona no hi ha passos de zebra.

El debat polític és molt desitjable, però als plens de Girona s´escapa de les mans. Només tres dades: el ple de Barcelona comença a les 10 del matí. El de Tarragona, a les 9. I a la paeria de Lleida, a les 9.15h. Uns horaris que permeten debatre tot el que faci falta sense que els regidors ni els treballadors hagin de tornar a casa a quarts de dues de la matinada.