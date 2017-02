El conseller delegat d'Agissa declara per les suposades irregularitats a l'empresa

L'actual conseller delegat de l'empresa mixta Aigües de Girona, Salt i Sarrià (Agissa), Xavier Ballell, va declarar ahir com a imputat per un suposat delicte d'administració indeguda en el procés obert per pressumptes irregularitats a l'empresa. El seu advocat, Carles Monguilod, va explicar a Ràdio Girona-Cadena Ser, que s'acusa Ballell de «facturar feines que no es van fer» i que això és «absolutament mentida» i està demostrat amb informes pericials ja entregats. Per a Monguilod, quedarà provat que «no hi ha cap indici de delicte» comès per Ballell, que era director tècnic durant l'època que s'investiga, i espera que el cas s'arxivi ben aviat. Ballet, com l'anterior conseller delegat, Narcís Piferrer, estan essent investigats per esclarir possibles irregularitats en la gestió de l'aigua. L'Ajuntament de Girona va intervenir l'empresa amb sis tècnics fa unes setmanes.

Mentrestant, la CUP, que exerceix l'acusació popular, sosté que és «impossible» que la part privada de l'empresa mixta Girona SA presti tots els serveis pels quals factura milers d'euros tenint en compte que no disposa pràcticament d'infraestructures ni capacitat operativa. Per això la formació considera que Girona SA ha estat utilitzant els recursos i infraestructures d'Agissa, de la qual ostenta la direcció, per tal d'enriquir-se. Segons l'advocada de la CUP, Montserrat Vinyets, ahir va quedar «clarament constatat» que Ballell, aprofitant el càrrec dins d'Agissa, encarregava feines a Girona SA per «afavorir econòmicament aquesta societat en detriment d'Agissa».